Ecole : un protocole sanitaire allégé

Ce lundi, des milliers d’enfants ont dû retourner à l’école après deux semaines de vacances. Pendant ces 15 jours, le protocole sanitaire mis en place dans les écoles a beaucoup évolué.

Grâce à la décrue du variant Omicron et de la pandémie, le gouvernement français a accepté d’alléger le protocole dans les établissements scolaires.

Depuis ce lundi, les élèves ne sont plus dans l’obligation de porter un masque dans la cour de récréation et les parents ne sont obligés plus attestés sur l’honneur que des autotests ont été faits si un camarade de l’enfant a contracté le virus. De plus, les enfants ne devront plus faire qu’un seul autotest ou test antigénique au bout de deux jours (J2) au lieu de trois avant les vacances (à J0, J2 et J4).