Économie : les quartiers de Marseille où les personnes les plus riches habitent

Selon le dernier rapport de l’Observatoire des Inégalités, publié mercredi 1er juin, Marseille est la ville qui place le plus de quartiers dans le Top 20 des quartiers les plus riches de France, hors Île-de-France.



Selon nos confrères d‘Actu Marseille, il y a quatre quartiers de la cité phocéenne au total qui apparaissent au sein de ce classement : le quartier Estrangin (7e), La Cadenelle (8e), le quartier Roches-Prophète (7e) et Les Boucles Périer (8e).

À noter que l’Observatoire des Inégalités fixe le seuil de richesse à 3 673 euros pour une personne seule.