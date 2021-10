Économie : l’Insee prévoit une croissance historique de 3% au 3e trimestre

L’Insee a dévoilé ce vendredi le tableau de bord de la conjoncture économique et indique, parmi les indicateurs clés nationaux, une croissance d’une valeur de 3% au 3e trimestre 2021.

Présent sur France Info ce vendredi, Bruno Le Maire a fait part de sa satisfaction suite à ce résultat « exceptionnel ». « Je tiens à remercier tous les Français, les entrepreneurs, les salariés qui y ont largement contribué et les Français de manière plus large puisque la consommation des Français a redémarré et cela nous permet d’atteindre cette performance exceptionnelle », a souligné le ministre de l’Économie.

« Du jamais vu depuis 50 ans »

Selon ses dires, « 3% de croissance en un trimestre c’est du jamais-vu depuis plus de 50 ans ». Un regain économique qui devrait permettre à la France de retrouver la situation qui était la sienne avant la pandémie de coronavirus.

« C’est une performance qui va nous permettre de retrouver dès maintenant notre niveau d’activité d’avant crise. Nous avions prévu de le retrouver au plus tôt fin 2021, peut-être début 2022 et nous allons retrouver dès maintenant notre niveau d’activité d’avant crise. Cela veut dire que la France est dans la bonne direction. Elle se redresse, elle se redresse vite et elle se redresse fort », a assuré Bruno Le Maire.