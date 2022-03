Elisabeth Borne en déplacement ce jeudi dans le Rhône

Elisabeth Borne, la ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion se rendra dans le Rhône ce jeudi pour faire le point sur les différents dispositifs lancés par le Gouvernement afin d’aider les entreprises dans leurs besoins de recrutement et permettre aux personnes les plus éloignées de l’emploi de se réinsérer professionnellement.

La Ministre effectuera plusieurs déplacements au sein de l’agglomération lyonnaise mais également du côté de Meyzieu. Elle visitera la Chambre de Commerce et d’Industrie, le centre de formation d’Ocellia et le centre EPIDE de Lyon-Meyzieu