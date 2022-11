Elon Musk veut mettre en place un abonnement mensuel à 8 dollars sur Twitter

8 dollars. C’est un prix qui a du mal à passer.



Il s’agit du prix du futur abonnement mensuel qu’Elton Musk veut imposer sur Twitter.

Une mesure qui permettra à l’utilisateur qui le désire de certifier son compte et d’être moins exposé à la publicité. Le milliardaire a également indiqué d’autres avantages à cette souscription, dont la priorité dans les réponses, les mentions et les recherches, ainsi que la possibilité de publier de plus longues vidéos ou fichiers audio.

Dans une série de messages, l’homme d’affaires a indiqué que le prix de l’abonnement sera ajusté en fonction des pays “au prorata de la parité du pouvoir d’achat.”