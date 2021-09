Emmanuel Macron en déplacement à Marseille

Emmanuel Macron en visite à Marseille ce mercredi et jusqu’à vendredi. Le Président de la République sera accompagné de 8 membres du gouvernement pour venir en aide à la cité phocéenne. “Ce n’est pas la seule ville de France avec des fragilités”, selon l’Elysée, “mais elle cumule les problèmes”.



Le chef de l’Etat doit présenter un plan de plusieurs millions d’euros pour rénover les écoles, améliorer les transports, la question de la sécurité est aussi au centre de ce déplacement avec des annonces sur l’effectif policier et leur équipement.



A noter que le ministre de l’Intérieur a demandé une opération anti-stup à la cité des Flamants. Quatre interpellations ont eu lieu ce mardi après-midi. Des saisis de drogues et d’argent liquides ont été réalisées. Gérald Darmanin a promis que d’autres opérations similaires allaient suivre.