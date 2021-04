Emmanuel Macron évoque les possibles assouplissements lors d’une visite dans une école

Emmanuel Macron, accompagné de Jean-Michel Blanquer, s’est rendu dans une école primaire de Melun, au premier jour d’une réouverture en présentiel marquée par le renforcement du protocole sanitaire contre le Covid-19. Ce déplacement vise à insister sur l’importance de la reprise des cours malgré la pandémie.

Le chef de l’Etat ainsi que le Ministre de l’Education ont échangé avec des élèves d’une classe de CM2.

Vers une réouverture progressive

De nombreuses questions leur ont été posées. L’une d’entre elles concernait le couvre-feu de 19h. En effet, une jeune fille a déclaré que le couvre-feu était un peu “énervant”. Afin de lui répondre, Emmanuel Macron a affirmé que le gouvernement allait “essayer de le décaler un peu car 19h c’est très tôt” mais que la levée des restrictions se ferait “tout doucement”.

Pour l’instant, la prochaine étape est prévue le 3 mai où la rentrée en présentiel ou en demi-jauge des collèges et lycées doit se faire et où l’on doit voir disparaître les limitations de déplacement. Le chef de l’Etat devrait également s’exprimer prochainement devant les Français pour leur donner les étapes du calendrier de réouverture de certaines terrasses, commerces et lieux de culture prévue pour mi-mai.