Emmanuel Macron pourrait annoncer un reconfinement général

Emmanuel Macron prendra la parole ce mercredi soir à 20h, pour annoncer les nouvelles mesures pour lutter contre l’épidémie de Covid-19.



L’exécutif pourrait mettre en place un reconfinement généralisé dès jeudi soir. Il pourrait toutefois être un peu plus souple que celui du printemps, avec par exemple le maintien des écoles et du travail quand le télétravail est impossible.



Un nouveau Conseil de défense doit, en tout cas, se tenir dans la matinée. C’est le second en 24 heures. Il permettra d’arrêter de nouvelles mesures de restriction face à la circulation du virus.

Ce mardi plus de 33 000 cas de coronavirus ont été confirmés en 24 heures, on enregistre 292 décès. A noter que la moitié des lits de réanimation sont occupés par des malades du coronavirus, c’est le cas aux HCL, ils représentent 60 %.