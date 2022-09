Emmy Awards : les lauréats de cette édition 2022

La 74e édition des Emmy Awards, qui récompense les meilleurs programmes de la télévision américaine, a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi à Los Angeles, au Microsoft Theater.

A noter que la chaîne américaine HBO, et sa plate-forme de streaming HBO Max, est repartie avec 38 récompense (dont 10 pour la série limitée The White Lotus) ; Euphoria a été couronnée à six reprises, dont le prix de la meilleure actrice dans une série dramatique pour Zendaya ; et que l’acteur de Squid Game, Lee Jung-jae, est devenu le premier acteur asiatique, ainsi que le premier acteur jouant dans une série non-anglophone, à repartir avec le prix du meilleur acteur dans une série dramatique.

Voici les lauréats de cette année :