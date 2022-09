Emploi : plus de 4,5 millions de recrutements attendus sur un an

Selon une étude d’Adecco-Analytics, plus de 4,5 millions de recrutements seraient attendus sur les 12 prochains mois en France. Dans ce chiffre, environ 43% seraient des CDI et 30% des CDD. 20% seraient en Intérim. Les stages et les contrats d’apprentissage représenteraient 7% environ. Les domaines qui devraient le plus recruter sont : la restauration, la distribution, la logistique, la santé, l’industrie et le tertiaire. À noter que l’Île-de-France devrait être le secteur avec le plus de recrutements, suivis par la région Auvergne Rhône-Alpes.