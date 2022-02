Emploi : Systra propose 74 postes à Lyon

Systra, l’entreprise spécialisée dans les transports publics et les solutions de mobilité et détenue notamment par la SNCF et la RATP, s’apprête à lancer une grande campagne de recrutement et recherche 350 collaborateurs dont 74 à Lyon.

Parmi les postes proposés : responsable d’étude d’ouvrage d’art, responsable de pôle ouvrage de Grand Projets, responsable régional, ingénieur Télécom, consultant cybersécurité Médior, chargé d’études Géotechnique/sol-structures, responsable d’études Métal, techniciens d’étude caténaire, chargé d’étude Énergie urbain, chargé et responsable d’études dépôt ou encore chef de projet tunnels, précise Le Progrès.