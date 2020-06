Enfant renversé à Vaulx-en-Velin : le conducteur mis en examen

Le parquet de Lyon a ouvert ce samedi une information judiciaire après l’accident survenu mercredi dernier à Vaulx-en-Velin. Un enfant de 5 ans avait été gravement blessé par un scooter.



Le parquet a précisé que le conducteur du deux-roues a été mis en examen pour “blessures involontaires ayant entraîné une ITT inférieure à 3 mois aggravées par trois circonstances : la violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou sécurité (conduite d’un véhicule non homologué et à une vitesse excessive), le délit de fuite et l’usage de stupéfiants (son analyse sanguine ayant révélé la présence de cannabis)”.



L’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de l’accident. L’individu a déjà été condamné à trois reprises pour des faits de délinquance entre 2014 et 2018. Concernant le petit garçon, son pronostic vital n’est plus engagé. La victime devra toutefois observer une longue période de repos.