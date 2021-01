Enlever des lettres pour inciter au don du sang

Voilà un concept audacieux lancé par l’Etablissement français du sang (EFS) : le #MissingType.

L’action solidaire consiste pour les entreprises, marques et autres institutions à enlever les lettres A, B et O de leurs logos, posts et réseaux sociaux pour inciter au don du sang entre le 4 et le 16 janvier.

Les consignes de cette “aventure” reposent également sur la suppression des lettres en question pour les prénoms et noms dans les mails, mais aussi sur la transformation des formule de politesses par des noms de groupe sanguin.

La prochaine collecte événementielle aura lieu les 1 et 2 février au Palais de la Bourse à Lyon.