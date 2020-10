Equita : le concours hippique finalement annulé

GL Events Equestrian Sport jette l’éponge. L’étape de Coupe du monde de saut d’obstacles, qui devait avoir lieu à la fin du mois à Eurexpo lors du Longines Equita Lyon, a été annulée en raison de l’instauration du couvre-feu.

L’instauration du couvre-feu dans l’ensemble des communes de la Métropole de Lyon, à partir de 21 heures, ne permet plus à l’organisateur d’offrir aux acteurs internationaux, nationaux et régionaux des sports équestres un événement à la hauteur de leurs attentes.



L’édition 2021 d’Equita Lyon et du Longines Equita Lyon, Concours Hippique International se tiendra du 27 au 31 octobre.