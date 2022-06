Etats-Unis : une nouvelle fusillade fait au moins trois morts et 11 blessés

Au moins trois personnes ont été tuées et 11 autres blessés après une nouvelle fusillade ce samedi soir à Philadelphie, au nord-est des Etats-Unis. Le pays a déjà subi deux autres attaques la semaine dernière et le débat autour de la vente d’armes est de plus en plus tendu outre-Atlantique.



«Quatorze personnes, à notre connaissance, ont été touchées par des tirs et hospitalisées, précise un inspecteur de la police de Philadelphie aux médias locaux. Trois de ces personnes, deux hommes et une femme, ont été déclarés morts après leur arrivée dans les hôpitaux, atteints de multiples blessures par balle.»



Plus d’informations à suivre…