Euro 2022 : l’équipe de France débute face aux Croates

La Croatie, voilà le gros défi qui attend les joueurs tricolores pour débuter l’euro 2022. Ce classique du handball masculin est le premier match pour ces deux équipes dans cette compétition.

Moins d’un an après avoir remporté les Jeux Olympiques, les hommes de Guillaume Gille font parti des favoris pour cette édition. Afin de répondre aux attentes des supporters, les Français devront directement rentrer dans leur compétition. Pendant plus d’une heure, les coéquipiers de Valentin Porte, nouveau capitaine de l’équipe, devront se montrer sérieux et concentrés pour se défaire des Croates.

Lors du dernier match opposant ces deux équipes, les Français s’étaient imposés 30 – 26 dans le tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques. Après cette défaite et celle contre le Portugal, les Croates n’avaient pas pu prendre leur ticket pour Tokyo cet été.

Cette rencontre entre une équipe de France en confiance et des Croates revanchard, aura lieu ce jeudi soir à 20h30.