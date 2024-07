Euro 2024 : les Bleus se qualifient pour les quarts de finale en battant la Belgique dans un nouveau match compliqué

L'équipe de France s'est imposée 1-0 face à la Belgique en 8es de finale de l'Euro à Düsseldorf ce lundi en fin de journée. C'est grâce à un but contre son camp du Belge Jan Vertonghen à la 85e minute de jeu que les Bleus se qualifient pour les quarts de finale. En quatre rencontres depuis le début de la compétition, les joueurs de Didier Deschamps ont marqué 3 buts : 2 contre son camp et un penalty. Désormais il faut attendre le résultat de la confrontation entre le Portugal et la Slovénie ce lundi soir pour connaître l'adversaire des Bleus au tour suivant ce vendredi soir à 21 heures.