Euro Hand4All : une compétition de handball pour les personnes en situation de handicap

Le 20, 21 et 22 juin prochain à Écully, se déroulera la 3e édition du championnat d'Europe Hand4all, organisé par le club de handball de l'UODL (Union Ouest de Lyon) et LMHF (Lyon Métropole HandFauteuil). Pierre Santailler, responsable associatif du club de l'UODL depuis 2 ans, revient sur l'histoire et les personnes ayant joué un rôle dans la création et l'organisation de ce tournoi :

Au programme, 6 équipes vont participer à ce tournoi : le Portugal (déjà vainqueur des éditions 2022 et 2023 de l'Euro Hand4All), l'Espagne, la Norvège, la Hongrie, les Pays-Bas et la France,dont c'est la première apparition d'une équipe dans un tournoi, après que la FFHB (Fédération Française de Handball) a officiellement reconnu celle-ci en juillet 2023. Des équipes au fonctionnement similaire aux équipes nationales d'autres sports.

Les pays participants sont désignés et choisis par le comité d'organisation lui-même. Lors de la première édition, les équipes étaient désignées en fonction des contacts que possédaient les instances organisatrices. Ensuite, le tournoi s'est fait connaître et a reçu des sollicitations, de 11 nations pour uniquement 6 places pour cette édition 2024. Ont ainsi été intégrées au tournoi les premières équipes qui répondaient.

Un tournoi qui vise à l'intégration et à la mise en avant du handisport, Pierre Santailler revient sur les objectifs de ce tournoi :

Les fédérations et instances européennes sont en discussions pour faire du hand fauteuil un sport reconnu par les organisations paralympiques.

L'organisation de ce tournoi à des objectifs d'inclusion des personnes handicapées, mais permet également au club de l'UODL de se faire connaître.

M.D