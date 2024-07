Euro : l’équipe de France s’incline logiquement face à l’Espagne en demi-finale

L'équipe de France de football s'est inclinée 2-1 face à l'Espagne en demi-finale de l'Euro ce mardi soir. Tout avait pourtant bien commencé pour les Bleus qui avaient ouvert le score par l'intermédiaire de Randal Kolo Muani à la 9e minute de jeu. Mais les joueurs de la Roja ont rapidement réagi, et de quelle manière ! Lamine Yamal permettait aux Espagnols de revenir au score à la 21e minute, grâce à un but exceptionnel de l'extérieur de la surface. Quatre minutes plus tard, c'est Dani Olmo qui a fait parlé son talent pour permettre aux hommes de Luis de la Fuente de prendre les devants.

Le score n'évoluera plus. Les Français n'auront jamais réussi à mettre en danger des Espagnols tout en maîtrise, avec une nouvelle fois pour Didier Deschamps, la proposition d'un jeu restrictif, ne s'appuyant que sur des individualités, qui étaient absentes des débats à nouveau ce soir. Les Bleus s'arrêtent en demi-finale de l'Euro. Les Espagnols filent en finale et affronteront le vainqueur de l'autre demi-finale qui aura lieu demain soir entre les Pays-Bas et l'Angleterre.