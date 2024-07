Euro U19 : la France s’incline en finale

L'Équipe de France U19 s'est inclinée en finale de l'Euro hier soir face à l'Espagne sur le score de 2 à 0, grâce à une réalisation d'Iker Bravo à la 41e minute. En seconde période, Jérémy Jacquet a offert le break à la Rojita avec un but contre son camp à la 69e minute de jeu. Les Bleus ont manqué d'efficacité devant le but, avec un seul tir cadré. La Roja s'offre ainsi un neuvième titre dans cette catégorie, un record. Les Français ne succéderont pas à la génération de Kylian Mbappé et Marcus Thuram, qui avait remporté le titre en 2016.

ML