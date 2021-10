Les joueuses de l’ASVEL féminin ont donné une véritable leçon de basket aux Belges de Liège (41-103) ce mercredi soir lors de la 3e journée de phase de poules de l’Eurocoupe. Cinq joueuses du club rhodanien ont terminé la rencontre à 10 points ou plus.



Au classement, les Lionnes remontent à la première place du groupe J avec deux victoires et une défaite. Même bilan pour L’Estudiantes Madrid et Ruzomberok.

✅ Un match appliqué, une marque bien répartie, pour une large victoire de nos Lionnes !@EuroCupWomen #ASVElles #EuroCupWomen pic.twitter.com/oRu9dFH2QL — LDLC ASVEL Féminin (@ASVEL_Feminin) October 27, 2021