Eurocoupe féminine : l’ASVEL qualifiée pour les 8es de finale suite au forfait de Syktyvkar

Le 16e de finale retour d’Eurocoupe féminine entre l’ASVEL et les Russes de Syktyvkar n’aura pas lieu, a annoncé lundi l’arbitre désigné par la FIBA Europe. Le club russe est donc déclaré forfait.

Les Lyonnaises s’étaient imposées en Russie à l’aller (76-63) le 13 janvier et le match retour n’a jamais eu lieu, après avoir été reporté au 2 février en raison de cas de Covid, puis repoussé une seconde fois, toujours du fait de la crise sanitaire, à lundi.

Ce nouveau forfait de Syktyvkar est définitif et le match n’aura pas lieu, remporté sur tapis vert par l’ASVEL 20 à 0. L’ASVEL est donc qualifiée pour les 8es de finale et affrontera Lublin. La manche aller aura lieu le 23 février en Pologne et le match retour le 2 mars à Mado-Bonnet.