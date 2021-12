L’ASVEL a perdu son match d’Euroligue en Allemagne face au Bayern Munich, jeudi, sur le score de 73 à 65 et totalise désormais sept victoires et six défaites sur la scène européenne, avec une neuvième place au classement de la saison régulière.

Prochain rendez-vous pour l’ASVEL, la 10e journée de Betclic Elite avec un déplacement samedi à Fos-sur-Mer (19h).