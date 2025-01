Euroligue : l’ASVEL s’écroule en fin de match contre Milan

Dans une opposition défensive et serrée, l'ASVEL a craqué en fin de match ce jeudi soir à la LDLC Arena contre l'Olimpia Milan (66-75) lors de la 19e journée d'Euroligue. Les Villeurbannais concèdent leur onzième défaite de la saison dans la compétition. Un revers frustrant qui éloigne les Rhodaniens de la course au play-in, même si la saison reste encore longue.

Après une première période insipide (32-36), où les Villeurbannais ont manqué d'inspiration et de justesse en attaque (14 pertes de balle !), le collectif de Pierric Poupet se réveille en début de seconde période. Sous l'impulsion et l'énergie de Nando De Colo (22 points) et d'Andre Roberson (12 points et 6 rebonds), l'ASVEL reprend le contrôle du match et compte même jusqu'à 5 points d'avance (51-46) en toute fin de 3e quart-temps. Toujours privée de Joffrey Lauvergne, Charles Kahudi et Mbaye Ndiaye (rupture des ligaments croisés), l'équipe villeurbannaise manque de fraîcheur en fin de rencontre et craque face à l'adresse extérieure des Italiens.

Un naufrage douloureux pour entamer l'année 2025 de la plus mauvaise des façons. Le club de Tony Parker devra rapidement se remobiliser avec un déplacement sur le parquet de La Rochelle ce dimanche (16h) dans le cadre de la 14e journée de Betclic Elite.