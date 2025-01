Euroligue : l’ASVEL signe un nouvel exploit contre Barcelone !

Dans une LDLC Arena en fusion, l'ASVEL a fait chuter le FC Barcelone (100-94) ce vendredi soir à l'occasion de la 23e journée d'Euroligue. Les Villeurbannais ont livré une prestation très solide devant leurs supporters et se relancent définitivement dans la course au play-in. Les joueurs de Pierric Poupet signent un nouvel exploit contre les Catalans qu'ils avaient déjà battu en avril dernier (76-72).

Six joueurs de l'ASVEL ont dépassé la barre des 12 points dans cette rencontre. Nando De Colo (12 points et 6 passes décisives), Tarik Black (13 points et 3 rebonds), Neal Sako (14 points et 6 rebonds), Paris Lee (14 points et 2 passes décisives), Andre Roberson (17 points, 6 rebonds et 2 passes décisives) et l'inévitable Theo Maledon (18 points, 9 passes décisives et 4 rebonds) ont été les grands artisans du formidable succès villeurbannais. Une statistique qui témoigne de la force collective retrouvée de l'équipe de Pierric Poupet.

Les coéquipiers de Joffrey Lauvergne ont également été adroits à trois points (12/29 à 41,4% de réussite). Cette belle performance permet aux Villeurbannais de se préparer au mieux pour la réception de Strasbourg dimanche après-midi (16h30 et en direct sur Tonic Radio) en championnat.