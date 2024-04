Euroligue : l’ASVEL termine sa campagne européenne par une victoire de prestige contre Barcelone

L'ASVEL a signé un exploit retentissant ce vendredi soir à l'occasion de la 34e et dernière journée d'Euroligue en battant le FC Barcelone (76-72) devant un public en feu à la LDLC Arena. Une victoire logique qui confirme les progrès des Villeurbannais constatés sur les dernières semaines. Le club rhodanien termine toutefois 17e et avant-dernier d'Euroligue avec 9 victoires et 25 défaites. Un bilan légèrement supérieur à celui de la saison dernière dans cette compétition.



Joffrey Lauvergne (20 points et 5 rebonds) et Youssoupha Fall (15 points et 8 rebonds) ont dominé le secteur intérieur dans cette rencontre pendant que Paris Lee (10 points, 8 passes décisives et 3 rebonds) et Nando De Colo (9 points et 4 passes décisives) ont donné le rythme en attaque et en défense. Le collectif villeurbannais a de nouveau répondu présent de manière générale pour aller chercher l'exploit avec beaucoup d'énergie et de caractère.



Place désormais à un repos de courte durée pour les joueurs de Pierric Poupet qui enchainent dès dimanche (14h30) sur le parquet de Blois lors de la 29e journée de Betclic Elite, avant de recevoir le Paris Basket le 21 avril prochain à l'Astroballe (19h).

On pouvait pas rêver meilleure dernière !



Nos Villeurbannais finissent la saison d’Euroleague en beauté en s’imposant face à Barcelone dans une LDLC Arena bouillante de chez bouillante ! #LDLCASVEL pic.twitter.com/fvGv5GrlGv — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) April 12, 2024