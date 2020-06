Euroligue : le calendrier de la saison prochaine dévoilé !

L’Euroligue a publié ce mercredi son calendrier pour la saison prochaine. L’ASVEL débutera à l’extérieur avec deux déplacements face à Valence (1er octobre) et Milan (9 octobre).



Les Villeurbannais recevront ensuite le Panathinaïkos (13 octobre) et l’Etoile Rouge de Belgrade (15 octobre) à l’Astroballe.



Les joueurs de TJ Parker accueilleront également l’Olympiakos, le 20 novembre et le FC Barcelone, le 27 novembre. Les coéquipiers de David Lighty se déplaceront dans la foulée en Espagne pour défier le Real Madrid, le 4 décembre prochain.