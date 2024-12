Euroligue : victoire au buzzer pour l’ASVEL contre le Real Madrid !

Dans une LDLC Arena en fusion, l'ASVEL s'est imposée en toute fin de rencontre ce mardi soir contre le Real Madrid (80-78) à l'occasion de la 13e journée d'Euroligue. Paris Lee (13 points, 4 passes décisives et 1 rebond) a inscrit le shoot de la gagne alors que les deux équipes étaient à égalité à 1.8 secondes de l'issue du match. Après l'Anadolu Efes Istanbul (97-82), l'ASVEL s'offre un autre cador de la compétition à domicile et remonte à la 14e place au classement. Mérité.

LA DINGUERIE À LA LDLC ARENA !!!



On s'offre le grand Real Madrid sur un buzzer-beater de Paris Lee ! Quelle folie, quelle extase !! #LDLCASVEL pic.twitter.com/UtbtU7FZvD — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) December 3, 2024

Contrairement à vendredi dernier, les Villeurbannais sont parfaitement entrés dans leur rencontre en imprimant un gros rythme en attaque avec un jeu collectif bien rodé dans le premier quart-temps (30-26). Pierric Poupet corrige alors quelques détails en défense et l'ASVEL continue d'impressionner dans le deuxième quart-temps et mène de 8 points à la mi-temps face aux Espagnols. Au retour des vestiaires, les Rhodaniens n'y arrivent plus. Les Madrilènes reprennent confiance et défendent plus dur. L'adresse fait clairement défaut aux joueurs de Pierric Poupet dans le troisième quart-temps (3/10 aux tirs dont 0/6 à 3 points) qui encaissent un 8-23 dans cette période.



Les partenaires de Joffrey Lauvergne (7 points, 2 rebonds et 1 passe décisive) débutent l'ultime quart-temps avec 7 points de retard. Moment choisi par Théo Maledon pour entrer en scène... Le meneur français de 23 ans multiplie les exploits personnels pour maintenir son équipe en vie et lui permet même de revenir à hauteur du Real Madrid. L'ex-joueur d'Oklahoma City compile 23 points, 7 passes décisives et 2 rebonds pour 31 d'évaluation. Précieux en toute fin de rencontre, Andre Roberson (8 points, 7 rebonds, 2 passes décisives) contre Facundo Campazzo et permet à l'ASVEL de récupérer la dernière possession du match. La suite se passe de commentaires...

LE BUZZER BEATER DEJA CULTE DE PARIS LEEEEEEEEEE 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/2PJ3XXPXvG — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) December 3, 2024

La LDLC Arena exulte et l'ASVEL signe sa cinquième victoire de la saison en Euroligue avant de défier Milan vendredi soir (20h45) et de retrouver le championnat et l'Astroballe avec la réception de Limoges dimanche après-midi (16h30 en direct sur Tonic Radio) pour le compte de la 11e journée de Betclic Elite.