Eurovision 2022 : le groupe Alvan & Ahez représentera la France le 14 mai à Turin

Alvan & Ahez représentera la France au prochain concours de l’Eurovision prévu le 14 mai prochain à Turin (Italie). Le groupe breton a remporté ce samedi soir l’émission “Eurovision France, c’est vous qui décidez”.



Le groupe originaire de Rennes interprétera la chanson “Fulenn” qui signifie à la fois “jeune fille” et “étincelle” en breton. Un mélange d’électro et de musique bretonne né de la rencontre entre le groupe Ahez et Alvan.



Découvrez la chanson “Fulenn” :

Et les gagnants d'#EurovisionFrance c'est vous qui décidez sont @alvan_music et Ahez !

Félicitations aux bretons qui nous représenteront à Turin en Mai ! 🎉🎊



Toutes les prestations de ce soir sont disponibles sur https://t.co/hbLxAmmRIW https://t.co/bGh0BEHYl4#Eurovision2022 pic.twitter.com/AoqWx6mJsU — Eurovision France 🇫🇷 (@EurovisionF2) March 5, 2022