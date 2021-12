Eurovision Junior 2021 : Enzo, le jeune candidat Français, termine troisième

La 19e édition de l’Eurovision Junior se tenait dimanche après-midi à la Seine musicale (Haut-de-Seine). Et c’est l’Arménie, via sa chanteuse Maléna, qui s’est imposée devant la Polonaise Sara James et le Français Enzo, qui a interprété sa chanson Tic Tac.

Âgé de 13 ans, le jeune chanteur a sorti vendredi son premier album, essentiellement constitué de reprises.