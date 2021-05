Eurovision : le chanteur du groupe italien ne s’est pas drogué

Après plusieurs heures de polémique, les résultats du test de dépistage de drogues du chanteur du groupe italien Måneskin sont tombés et ils se sont révélés négatifs.



Dans un communiqué l’Union Européenne de Radio-Télévision a indiqué qu'”aucune consommation de drogue n’a eu lieu (…) et nous considérons que l’affaire est close”



Pour rappel, Damiano David a accepté de se soumettre à un test dès son retour en Italie après le scandale provoqué par une vidéo dans laquelle on le voit s’abaisser et toucher une table avec son nez, en pleine compétition samedi à Rotterdam.



L’Italie a remporté l’Eurovision 2021, devant la Française Barbara Pravi et le Suisse Gjon’s Tears,