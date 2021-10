Facebook, Instagram et WhatsApp fonctionnent à nouveau

Une importante panne de Facebook, Instagram mais aussi Messenger et WhatsApp a eu lieu ce lundi soir à partir de 18h. Plusieurs pays dont la France ont été touchés. Facebook a récemment connue deux autres pannes, le 20 septembre et vendredi dernier, mais pas aussi importante.



Pendant plus de six heures, l’accès à ces plates-formes est resté impossible. La société de Mark Zuckerberg attribue la panne à des « changements de configuration » dans les serveurs.



Les applications ont été remises en ligne vers 0h30.