Faits divers : l’enfant disparu à Amiens retrouvé à Marseille

Un appel à témoins avait été déposé ce vendredi matin par le parquet d’Amiens à la suite de la disparition d’un enfant de 2 ans, soupçonné d’avoir été enlevé jeudi par son père.

L’homme de 32 ans a été interpellé aujourd’hui à Marseille et placé en garde à vue, a annoncé le parquet, qui précise que l’enfant est est sain et sauf et en bonne santé.

Le père, défavorablement connu de la justice, n’avait pas la garde de son fils. Le suspect avait déjà été incarcéré pour des faits de violences conjugales.

APPEL À TÉMOINS DU PARQUET D’AMIENS pic.twitter.com/t1ZSNnwHaN — Procureur d’Amiens (@ProcureurAmiens) January 28, 2022