Farnay : retour de la fête de l’Âne le 1er mai pour la première fois depuis la pandémie de Covid

Après deux ans d’absence, la fête de l’Âne se tiendra ce dimanche 1er mai pour sa 26e édition, organisée en partenariat par l’association Braire (Bureau régional de l’âne pour l’information, la revalorisation et l’entretien) et le comité des fêtes de Farnay.

Plus d’une soixantaine de races différentes d’ânes seront présentes et un marché artisanal sera ouvert aux créateurs et artisans, regroupant une soixantaine d’exposants.