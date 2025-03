FCSB – OL :un déplacement piégeux pour Lyon en 8e de finale de Ligue Europa

FCSB - Olympique Lyonnais, 1/8e de finale aller de Ligue Europa, jeudi 18h45. En direct et en intégralité sur Tonic Radio.

Ce jeudi à 18h45, l'Olympique Lyonnais se déplace à Bucarest pour affronter le FCSB (anciennement Steaua Bucarest) en huitième de finale aller de la Ligue Europa. La rencontre se jouera dans une Arena Națională à guichets fermés, où plus de 50 000 spectateurs sont attendus, dont environ 600 supporters lyonnais.

Le FCSB est invaincu depuis le 30 janvier, enchaînant cinq victoires et trois nuls. Mais l’équipe d’Elías Charalámbous doit faire face à plusieurs absences majeures. Ses deux meilleurs buteurs, le capitaine Darius Olaru (15 buts, 7 passes décisives) et l’attaquant Daniel Birligea (13 buts), sont forfaits. L’ailier Popescu, le milieu Lixandru et le défenseur Pantea sont blessés, le défenseur Crețu est suspendu, et l’attaquant français Jordan Gele n’est pas qualifié pour la compétition européenne.

L’OL, qui a déjà affronté le FCSB en Ligue des champions avec un bilan de trois victoires et un nul, se méfie de son adversaire. "Je suis surpris par la qualité de cette équipe, qui met beaucoup d’intensité. Il y a de bonnes individualités, des joueurs agressifs avec et sans le ballon. Peu de gens connaissent le niveau du FCSB, ce sera difficile pour nous", a déclaré Paulo Fonseca. L'entraîneur lyonnais refuse d’endosser le statut de favori : "Bucarest s’est qualifié avec mérite, les deux équipes ont leur chance."

Moussa Niakhaté souligne l’intensité du jeu roumain et l’atmosphère hostile attendue. "C’est une équipe qui ne lâche rien, avec un gros collectif. Si on respecte les consignes du coach, ça devrait bien se passer. À nous d’exploiter leurs points faibles, mais il ne faut surtout pas les sous-estimer."

Malgré les récentes tensions autour de Paulo Fonseca, le groupe affiche son unité. "On est tous avec le coach. Quand on gagne, c’est ensemble, quand on perd aussi. On va essayer de gagner ce match pour lui", insiste Niakhaté.

L’OL cherchera à prendre un avantage avant le match retour dans une semaine au Groupama Stadium.

FCSB - Olympique Lyonnais, 1/8e de finale aller de Ligue Europa, jeudi 18h45.