FCVB : la Ligue 2 comme nouvel objectif

Il y a des rendez-vous à ne pas manquer, pour ne pas avoir de regrets. Le FCVB dispute ce mercredi soir au stade Armand Chouffet le match aller lors du barrage d’accession à la Ligue 2, après avoir terminé la saison de National à la 3e place.



Face à une équipe de Niort mal en point, les Caladois auront bien évidemment un coup à jouer. Le 18e de Ligue 2 vient d’enchainer huit matchs sans victoire, l’inverse du FCVB, qui reste sur cinq victoires d’affilée et onze matchs sans défaite.



Hervé Della Maggiore, l’entraîneur caladois juge son équipe préparée pour ce rendez-vous “Les joueurs ont pris confiance avec l’enchaînement d’une bonne série, on a continué à travailler en prenant match après match. La sérénité est devenue le maître-mot de chaque rencontre même si ça ne veut pas dire que l’on gagne les matchs mais on est sûr de notre jeu, on est assez fort dans nos têtes.”



Et pour une équipe qui jouait son maintien, il y a encore quelques semaines, ce barrage aller d’accession à la Ligue 2 est un nouvel objectif. Pour l’entraineur caladois le groupe peut s’appuyer sur cette “pression positive, ce n’est pas une pression qui peut nous faire déjouer.”

Hervé Della Maggiore qui pourra se servir de ses précédentes expériences. Il a déjà vécu ce barrage avec Bourg-en-Bresse, en 2018, et avec le Gazélec Ajaccio, en 2019. “Ce n’est pas plus compliqué que deux autres matchs, on pourra se baser sur le premier pour s’adapter pour le second”.



A noter qu’en cas de succès le FCVB pourrait retrouver la 2e division 38 ans après l’avoir quittée. En effet, l’équipe caladoise était pensionnaire de 2e division lors de saison 1983-1984.



FCVB – Niort, coup d’envoi à 19h. La rencontre se déroule à huis clos.