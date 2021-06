Femme tuée à Montalieu : le suspect aurait voulu l’aider à mourir

Un homme d’une cinquantaine d’années a été interpellé ce mercredi, à Bourgoin, après la découverte du corps d’une femme tuée, mardi à Montalieu. Ce sont ses voisins qui ont retrouvé son corps, gisant dans la cuisine.



Le principal suspect affirme avoir tué la victime à sa demande. Une lettre de la quadragénaire semble corroborer cette version. “Les premières déclarations de cet homme, corroborées par un écrit laissé par la victime et trouvé à son domicile, permettent de comprendre que la victime, née de sexe masculin mais ayant changé de genre et d’état civil, souhaitait mettre fin à ses jours et avait sollicité l’aide de la personne actuellement en garde à vue, au pôle criminel de Grenoble.” selon la Procureure de la République de Bourgoin.



Une autopsie doit avoir lieu ce jeudi. Une information judiciaire va être ouverte.