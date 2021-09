Festival antifa : le maire de Villeurbanne réagit après les insultes

Le maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael a publié un communiqué suite à la parution dans le Progrès d’un article concernant le festival antifa. Pour rappel, une association qui organise un festival antifa, engagé contre le racisme, le sexisme et l’homophobie depuis 6 ans et qui doit être accueilli au CCO en décembre prochain, a publié sur ses réseaux sociaux une vidéo de promotion de cet événement.

Sur cette vidéo, on voit un des groupes programmés à ce festival en 2015 insulter les policiers.

“L’injure, l’appel à la haine sont pénalement répréhensibles. Ces insultes sont inacceptables et dangereuses. Je condamne fermement ces propos. Comme je l’ai toujours dit, nous devons être implacables et sans aucune ambiguïté s’agissant de propos visant les forces de l’ordre et incitant à toute forme de haine. La liberté d’expression trouve sa limite dans l’injure et le prétexte de la liberté artistique pour contourner la loi n’est pas une excuse.

Pour autant, il est utile de rappeler qu’en démocratie, la liberté d’expression est un droit fondamental et l’expression artistique doit être protégée. “

“J’ai pris l’attache des responsables du CCO. Ces derniers se désolidarisent totalement des propos relayés dans la vidéo. Ils m’indiquent d’ailleurs que la convention avec l’association en question n’a pas encore été signée et que la programmation de l’événement n’avait pas encore été annoncée sur leur site. Avec eux, nous allons nous pencher dès aujourd’hui sur les suites à donner à cette situation et notamment sur le format et les conditions d’organisation de cet événement. “