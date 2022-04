Festival de Cannes 2022 : les 18 films en compétition ont été dévoilés

La sélection officielle du 75e Festival de Cannes a été dévoilée ce jeudi lors d’une conférence de presse tenue sur les Champs-Elysées, à Paris.

Thierry Frémaux, le délégué général du Festival, a annoncé la liste des élus. Parmi les plus de 2 000 films soumis, seuls 18 concourront pour la Palme d’or.

Suivez l'annonce de la Sélection officielle du 75e Festival de Cannes par Thierry Frémaux et Pierre Lescure. #Cannes2022 https://t.co/1xsElqZmCh — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) April 14, 2022

Voici les 18 films en compétition :

« Holy Spider », d’Ali Abbasi.

« Les Amandiers », de Valeria Bruno Tedeschi.

« Les Crimes Du Futur », de David Cronenberg.

« Tori Et Lokita », Jean-Pierre et Luc Dardenne.

« Stars At Noon », Claire Denis.

« Frère Et Sœur », Arnaud Desplechin.

« Close », Lukas Dhont.

« Armageddon Time », James Gray.

« Broker », Kore-Eda Hirokazu.

« Nostalgia », Mario Martone.

« RMN », Cristian Mungiu.

« Triangle Of Sadness », Ruben Östlund.

« Haeojil Gyeolsim », Park Chan-Wook.

« Showing Up », Kelly Reichardt.

« Leila’s Brothers », Saeed Roustaee.

« Boy From Heaven », Tarik Saleh.

« Zhena Chaikovskogo », Kirill Serebrennikov.

« Hi-Han », Jerzy Skolimowski.