Festival Lumière : coup d’envoi de la 16e édition avec au programme 158 films et 450 séances

Dans le reste de l’actualité, ils étaient nombreux hier à Lyon pour le Festival du patrimoine du cinéma qui a fêté ses 15 ans avec une inauguration en fanfare, et une projection de un revenant de Christian-Jaque, devant près de 5 000 cinéphiles.

Juste avant la projection de ce film tourné à Lyon, la ville a accueilli son parterre de comédiens, metteurs en scène et professionnels du cinéma sur un grand tapis rouge, et sous les ovations des festivaliers. Alexandra Lamy, Vanessa Paradis, Tim Burton, Lambert Wilson dont l'invité d'honneur Costa-Grava, le philosophe Régis Debray et le fidèle Laurent Gerra ont salué les Lyonnais avant de regagner leur place au cœur du public de la Halle.

À noter également, l’hommage qui a été rendu à Michel Blanc au début des projections, décédé le 3 octobre dernier.

R.H