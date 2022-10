Fête des Lumières : l’Armée du Salut bénéficiaire des Lumignons du Cœur

La Fondation de l’Armée du Salut sera bénéficiaire cette année des Lumignons du Cœur.



L’association assure une mission d’intérêt général et d’utilité sociale en accompagnant chaque jour des personnes qui ont connu des moments de rupture de vie liés à des accidents physiques, personnels ou professionnels. Elle offre aux personnes en situation de précarité un logement, de l’accompagnement et de la réinsertion sociale et professionnelle.



Ces missions sont rassemblées et coordonnées au sein d’une cinquantaine d’établissements, implantés dans 32 départements et 12 régions en France. En 2021, plus de 24 000 personnes (enfants et adultes) ont été accueillies/accompagnées dans les structures et services de la Fondation.

Les Lyonnais et les visiteurs ont la possibilité de réaliser un geste de générosité collectif en achetant un ou des lumignons au prix unitaire de 2 euros, au bénéfice d’une organisation caritative.