Drôle de surprise ce lundi matin pour des habitants de Feyzin. Ils sont tombés nez à nez avec un dromadaire et un buffle échappés d’un cirque. Les deux fuyards ont pu être rattrapés et ont été ramenés sains et saufs au cirque installé à proximité.

Des animaux ont pris la fuite se matin à feyzin 🐪 🐄 pic.twitter.com/CO8emlFDkp — quenelledelyon (@quenelle_delyon) September 20, 2021