Finale « un des meilleurs apprentis de France » à Lyon

Du 6 au 9 juin, Lyon accueille les finales du concours « un des meilleurs apprentis de France ». Au programme : l’évaluation des pièces des finalistes, une exposition de plus de 600 œuvres ouverte au public et des épreuves finales qui auront lieux à la Cité Internationale, au parc de la Tête d’Or et à l’hippodrome de Parilly.

Ce concours coïncide avec le centenaire du concours du meilleur ouvriers de France, ainsi pour finaliser ce grand évènement, un spectacle aérien, conduit par La Patrouille de France aura lieu le dimanche 9 juin dans l’après-midi.

J.D