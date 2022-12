Selon une information de nos confrères d’Info Chalon, un concert de Noël en faveur des enfants hospitalisés, organisé par l’association « Ecoute et Soutien », va avoir lieu à la salle Saint Hilaire de Fontaines ce samedi 17 décembre à 20h. Le prix d’entrée est de 10 euros et les fonds seront ainsi reversés pour la bonne cause.