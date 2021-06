Food Society, le nouveau food court qui ouvre ce jeudi à la Part-Dieu

Le premier Food Society de France

A Lyon, ce mercredi était marqué par l’inauguration du rooftop de la Part-Dieu. Mais pas que. Parallèlement, c’est un autre important projet rassemblant également autour de la bonne nourriture, et plus particulièrement de la street food, qui a été présenté. Implanté un étage en-dessous du rooftop dans l’extension du centre commercial lyonnais, Food Society fait cohabiter dix kiosques de street food. Il sera ouvert au public à partir de ce jeudi.

“De la cuisine maison et des rendez-vous festifs”

Pas de formule, des prix qualificatifs et des commandes digitalisées sont de mise. C’est en tout cas ce qu’explique Virginie Godard, la créatrice du Food Market, souhaitant créer un véritable “lieu de vie autour d’un projet responsable et écologique.” Plus besoin de se casser la tête pour trouver un restaurant qui plaît à tout le monde. Chacun pourra choisir sa cuisine et partager un repas ensemble avec une vue imprenable sur Lyon.

Dans le détail, ce sont dix kiosques de restauration, un bar et une grande terrasse répartis sur plus de 3 000 m² dans le centre de shopping de la Part Dieu. Profitant de ce grand espace, des évènements seront ainsi proposés tout au long de l’année. Quoi de mieux pour lancer le départ d’un été marqué par le retour à une vie presque normale.