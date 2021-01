Foot : cinq lyonnais dans le classement des 30 personnalités les plus influentes

Ce mardi, l’Équipe a dévoilé son annuel classement des 30 personnalités les plus influentes dans le monde du football. Parmi elles, cinq Lyonnais.

La première personnalité lyonnaise de ce classement n’est autre qu’Amandine Henry. La capitaine des Bleus a gagné trois places pour se hisser sur la 9e marche du classement. À la 15e place, on retrouve le coach de l’OL masculin, Rudi Garcia. Arrivé il y a tout juste 1 an, il a su mener son équipe en demi-finale de la Ligue des Champions et au sommet de la Ligue 1 cet hiver.

À la 18e place de ce classement, le président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas. Le quotidien sportif rappelle que le président âgé de 71 ans “a continué d’occuper tous les fronts, quitte à se trouver très seul, quand il s’agissait de s’opposer à l’arrêt des compétitions qui allaient reprendre partout ailleurs”.

Il y a également Karim Benzema qui se trouve à la 20e place du classement. Âgé de 33 ans, le natif de Bron, qui est actuellement au Real Madrid, a cependant perdu de nombreuses places, il était à la 7e place du classement l’année dernière.

Enfin, on retrouve une seconde Lyonnaise dans ce classement : Wendie Renard se retrouve à la 22e place. Citée en exemple lors des vœux d’Emmanuel Macron à la France, le chef de l’État a salué la “force d’âme” de la défenseure française.