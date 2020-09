Foot : les Bleues affrontent la Macédoine du Nord ce mardi

Après une victoire poussive vendredi face à Serbie (2-0) les joueuses de Corinne Diacre affrontent la Macédoine du Nord ce mardi dans le cadre des qualifications à l’Euro 2022.



Et avec cette rencontre, les Bleues ne vont pas pouvoir oublier le contexte sanitaire particulier puisqu’elles se retrouvent face à une équipe qui vient de détecter 7 joueuses positives au covid-19. Elles ont toutes été isolées et le sélectionneur macédonien vient de rappeler 7 nouvelles joueuses pour les remplacer.



Cette rencontre sera également la première rencontre disputée entre l’équipe de France et la sélection nord-macédonienne.



Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 21h. La Lyonnaise Eugénie Le Sommer sera capitaine, en l’absence d’Amandine Henry.

