Football : la nouvelle formule de la Coupe du monde à 48 validée par la FIFA

Ce mardi 14 mars, les dirigeants de la FIFA était réunis à Kigali au Rwanda où ils ont officiellement validé la nouvelle formule de la Coupe du monde football à 48 équipes qui sera appliquée dès la prochaine édition en 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Ainsi il y aura douze groupe composés de quatre équipes. Les deux premiers de chaque poule seront qualifiés ainsi que les 8 meilleurs troisièmes pour… les 16es de finale ! Qui dit plus d’équipes, dit plus de qualifiés mais surtout un tour à élimination direct supplémentaire à passer. La compétition s’étendra désormais également sur 56 jours au lieu des 28 jours passés au Qatar durant l’édition 2022.