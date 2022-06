Football : l’équipe de France féminine dispose facilement du Cameroun

Pour son premier match de préparation à l’Euro 2022, l’équipe de France féminine s’est largement imposée face au Cameroun (4-0) ce samedi soir à Beauvais.



La jeune Lyonnaise Melvine Malard a ouvert le score à la 31e minute, avant que sa partenaire en club, Griedge Mbock ne double la marque sept minutes plus tard (38′). Au retour des vestiaires, Corinne Diacre a effectué plusieurs changements. L’attaquante du Paris FC, Ouleymata Sarr va profiter de son entrée en jeu pour inscrire un doublé de la tête en l’espace de 5 minutes (58′ et 63′).



Les Bleues entament parfaitement leur préparation et affronteront le Vietnam le 1er juillet prochain, avant de s’envoler pour l’Angleterre pour l’Euro.

