Football : les Verts démarrent 2025 du bon pied et signent une première victoire sous la nouvelle ère Eirik Horneland face à Reims (3-1)

Malgré une première période réussie et plutôt maîtrisée, les Verts se sont retrouvés dos au mur après ce but de Nakamura à la 42e minute.

Mais les mots du nouveau coach Eirik Horneland ont certainement fait du bien à cette équipe stéphanoise puisque dès la 50e minute, Boakye est venu égaliser après un très bon mouvement collectif. Et seulement 7 minutes plus tard, le Ghanéen est venu doubler la mise et redonner l'avantage à l'ASSE. Dans la foulée, le belge Lucas Stassin a signé un bijou en piquant son ballon du droit, au-dessus de Diouf.

Victoire 3-1 qui permet aux Verts de revenir à la 14eme place du classement général à seulement 4 points de retard de Reims, 10eme.

Prochaine rencontre pour l'ASSE : ce sera face à un gros du championnat, le Paris-Saint-Germain au Parc des Princes, pour la 17e journée de Ligue 1, dimanche 12 janvier à 20h45.

R.H